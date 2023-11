Verso Juve-Inter: di nuovo al lavoro domani, in attesa dei nazionali

Giornata di riposo per l’Inter di Simone Inzaghi, o almeno per i giocatori presenti ad Appiano Gentile e non impegnati con le proprie nazionali in giro per il mondo. Il tecnico attende di riavere la squadra al completo per la metà della prossima settimana.

Intanto, domani tornerà al lavoro con il resto del gruppo, per continuare a preparare la sfida contro la Juventus. Lavoro personalizzato per gli infortunati Bastoni, Cuadrado e Calhanoglu. Il difensore, inoltre, potrebbe sostenere già domani degli ulteriori esami, necessari per capire l’entità della lesione al polpaccio destro.