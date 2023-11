Juve-Inter, lo scontro è anche sul mercato: pronto un doppio duello

Manca una settimana a Juventus-Inter, l’attesissimo scontro diretto al vertice della 13a giornata di Serie A. Di fronte due rivali storiche del calcio italiano, da sempre contrapposte fuori e dentro il campo. Non a caso, le due società sono già pronte a duellare anche sul mercato.

Una doppia sfida, come racconta La Gazzetta dello Sport, per due parametri zero che fanno gola a nerazzurri e bianconeri. Il primo arriva proprio dalla Serie A: si tratta di Piotr Zielinski, che quasi sicuramente non rinnoverà il suo contratto con il Napoli.

Giuntoli conosce bene il polacco, essendo stato lui a portarlo in maglia azzurra. Tra i due ci sarebbe ancora molta stima e questo potrebbe favorire la Juventus. Dal canto suo, l’Inter avrebbe già sondato il terreno con l’agente del giocatore, con una proposta d’ingaggio superiore ai 4 milioni di euro, che, però, i bianconeri potrebbe eguagliare o superare.

Testa a testa serrato anche per Tiago Djaló, che a luglio si libererà dal Lille. In questo caso, sarebbe l’Inter a essere in vantaggio sul difensore, ancora fermo ai box per l’operazione al crociato del ginocchio destro, infortunato a marzo. Sempre secondo la Rosea, i nerazzurri sarebbero molto avanti nell’operazione e non lontani da una possibile chiusura.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha già dimostrato di sapersi muovere con intelligenza sul mercato dei parametri zero, con diversi giocatori acquistati, battendo anche una concorrenza di alto livello. Lo si è visto anche in occasione dell’ingaggio di Thuram, corteggiato da grandi club europei, ma sbarcato poi nerazzurro grazie al grande lavoro dei dirigenti interisti nei mesi precedenti.