Bastoni alla vigilia dell’Europeo: “La Nazionale è come la mia Inter”

Il difensore è ancora incredulo per la piega presa dalla propria carriera

Bastoni ha dichiarato: "Due anni fa andavo al Parma, alla mia prima esperienza in Serie A, e cercavo di giocarmi il posto da titolare. Non avrei mai pensato sarei riuscito a fare un percorso del genere in così poco tempo. Questa Nazionale ha un gruppo forte, unito, proprio come quello della mia Inter. Ed è proprio questa l'arma che proveremo ad usare per andare più avanti possibile. Siamo amici, abbiamo un bel rapporto sia dentro che fuori dal campo, e questo aiuta molto. Conte ha un modo tutto suo di trasmetterti le cose, è molto più grintoso e cattivo di Mancini.