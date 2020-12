Bastoni sbaglia ma poi si riscatta: la giocata nel finale è da standing ovation. L’Inter ha un tesoro in casa

Alessandro Bastoni non smette mai di stupire. Il difensore classe 1999 ieri sera ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza di certi palcoscenici.

La fotografia della sua partita è al minuto 94′: Bastoni dribbla 3 giocatori del Borussia e con una palla che pesa quanto un quintale si fa strada tra i suoi avversari, guadagnando un fallo ma soprattutto tempo prezioso in un finale di gara davvero da brividi.

Una giocata che ha infiammato i tifosi nerazzurri che sui social non hanno perso tempo per elogiare Bastoni che nonostante la sua giovane età scende ogni volta in campo da veterano. Una giocata che ha fatto dimenticare anche l’errore in fase di impostazione nell’azione che ha poi portalo al momentaneo 1-1 di Plea. La cosa più sorprendente di Bastoni è che ha ancora ampi margini di miglioramento.

