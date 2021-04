Batista (ct Argentina): “Olimpiadi di Tokyo? Lautaro sarà nella lista dei 50 pre-convocati”

Le parole del commissario tecnico dell'Argentina under 23 e under 20 sulle pre-convocazioni per le Olimpiadi di Tokyo

Martina Napolano

Fernando Batista, commissario tecnico della Nazionale Argentina Under 20 e Under 23, si prepara ai Giochi Olimpidi di Tokyo 2020 e sta già pensando ai calciatori da convocare. Tra questi dovrebbe esserci anche Lautaro Martinez, come da lui affermato a Tyc Sports: "Quando arriverà il momento, a giugno, vedremo come sarà la situazione attuale di ciascuno per poter provare a scegliere nel migliore dei modi".

Batista ha fatto sapere che tra i 50 pre-convocati ci saranno anche calciatori consacrati, proprio come il numero 10 dell'Inter: "È difficile, c'è un gruppo di ragazzi con un livello fantastico. Nella lista dei 50 giocatori ci sarà Lautaro Martinez, è un giocatore 'in età': devo inserire lui e gente come Juan Foyth ed Exequiel Palacios che sono già nel giro della Nazionale maggiore".