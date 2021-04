L’Inter viaggia più forte di tutti: la media punti di Conte è la migliore in Europa

I neroazzurri viaggiano all'incredibile media di 2,45 punti a partita

L'Inter di Antonio Conte continua a macinare numeri incredibili. Come riportato da Transfermarkt, i nerazzurri detengono la media punti più alta dei top-5 campionati europei. Le 10 vittorie consecutive nel girone di ritorno non hanno lasciato scampo alle contendenti allo Scudetto ma non solo: dietro all'Inter ci sono anche squadre come il Manchester City (assoluta dominatrice della Premier League) e il Bayern Monaco.