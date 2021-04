La Stampa – Mossa Inter: prenotato Dybala a costo zero per il giugno 2022!

Attenzione al grande rapporto che lega la Joya all'amministratore delegato Beppe Marotta

Bomba clamorosa di calciomercato rilanciata questa mattina dal quotidiano La Stampa. Stando a queste voci, infatti, l' Inter vorrebbe inserirsi nella crisi che si è aperta da qualche settimana tra la Juventus e Paulo Dybala. L'attaccante argentino vorrebbe che gli venisse riconosciuto un cospicuo aumento nel prossimo rinnovo, mentre la dirigenza bianconera non sembra affatto propensa ad accettare queste condizioni. Da questa frattura, la possibilità che l'ex Palermo possa restare a Torino per un altro anno per poi liberarsi a costo zero nel giugno 2022.

A quel punto, ecco che Marotta e Conte avrebbero già prenotato Dybala in maglia nerazzurra, così da averlo a disposizione per la stagione 2022/23. Ma sulla Joya va detto che non c'è solo l'Inter, perché la Juventus da tempo ha ripreso i contatti ad esempio con il Barcellona. Suggestiva anche l'idea di un possibile scambio tra lo stesso Dybala e Mauro Icardi con il Paris Saint Germain. I rapporti tra Wanda Nara e il presidente Agnelli sono ottimi e già in passato i bianconeri avevano sondato l'ex interista. Qualora dovesse rientrare in Italia, però, l'Inter avrebbe diritto a 15 milioni di bonus previsti in caso di ritorno dell'argentino in Italia.