Accadde oggi – 9 aprile 1995, Inter-Genoa 2-0: Sosa illumina San Siro con un gol capolavoro

Il 9 aprile 1995 l'Inter di Bianchi batte 2-0 il Genoa di Maselli a San Siro in una sfida valida per la 26esima giornata di Serie A.

"Il 9 aprile 1995 l' Inter di Bianchi ospita il Genoa di Maselli a San Siro in una sfida valida per la 26esima giornata di Serie A. La squadra nerazzurra scende in campo con la coppia d'attacco formata da Delvecchio e Bergkamp, mentre la regia viene affidata a Jonk e Dell'Anno. Il Genoa, invece, piuttosto rinunciatario, si presenta al Meazza con un prudente 4-5-1: Skuhravy è l'unica punta.

La partita si sblocca al 29' quando Marco Delvecchio è abile ad incrociare con il destro un bel lancio di Jonk: il pallone si infila tra le gambe del giovane portiere Micillo. Si va negli spogliatoi con la squadra nerazzurra in vantaggio. Nella ripresa Bianchi decide di mettere in campo il tridente: esce Dell'Anno ed entra Ruben Sosa che si va ad aggiungere a Delvecchio e Bergkamp. Il raddoppio dell'Inter arriva al 74' con un gol capolavoro dell'attaccante uruguaiano: Sosa, infatti, riceve il pallone sul vertice sinistro dell'area di rigore e salta come birilli i difensori avversari, scaraventando in rete un sinistro vincente che non lascia scampo a Micillo. 2-0 per l'Inter e partita in ghiaccio.