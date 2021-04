Le probabili formazioni di Inter-Cagliari: tornano Bastoni e Brozovic. Dal 1′ gli ex Nainggolan e Godin

Il match è in programma domenica alle 12.30 a San Siro

Dopo la decima vittoria consecutiva conquistata in campionato, l'Inter di Antonio Conte ora punta alla lode. Domenica a pranzo la squadra nerazzurra ospita il Cagliari , nel match valido per la 30esima giornata di Serie A.

Il tecnico recupera Bastoni e Brozovic dopo il riposo "forzato" contro il Sassuolo in settimana, ma dovrà fare a meno di Barella che salterà la sfida contro la sua ex squadra per squalifica.