MVP Passione Inter – Inter-Sassuolo, Lukaku vince e si avvicina a Barella. Lautaro stacca Hakimi

La classifica aggiornata dopo la vittoria sul Sassuolo per 2-1

"Continua su Passioneinter.com la classifica che a fine stagione premierà il miglior calciatore dell’ Inter secondo i voti dei nostri utenti. Ecco come funziona:

"Dopo la vittoria a San Siro sul Sassuolo, i tifosi nerazzurri hanno indicato Romelu Lukaku come migliore in campo. L'attaccante belga tenta di accorciare su Barella, premiato anche Lautaro al secondo posto. Gradino più basso del podio per Milan Skriniar.