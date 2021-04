Lukaku l’intoccabile: per Conte e l’Inter è garanzia di successo

I numeri sono da trascinatore

Da quando è arrivato all' Inter nell'estate 2019 Romelu Lukaku è andato in continua crescita. All'inizio c'era chi ha storto il naso per il suo acquisto record, ma dopo poco meno di due anni ha fatto ricredere davvero tutti, anche i detrattori più convinti.

Un gol ogni 106', a sole tre realizzazioni dalla seconda quota 30 consecutiva (ci è arrivato anche la scorsa stagione). Numeri da capogiro e soprattutto numeri che stanno spingendo l'Inter sempre più in alto: infatti Big Rom ha marcato visita in 17 incontri diversi, ed in 16 di questi la formazione nerazzurra ha portato a casa la vittoria. Come riporta il Corriere dello Sport Lukaku è l'unico incedibile, il giocatore su cui poter contare sempre, la vera garanzia di successo. Non a caso Antonio Conte - appena sbarcato a Milano - ha fatto il suo nome prima ancora di scendere dall'aereo. Un "diamante grezzo" - così lo definì il tecnico - che diventa sempre più brillante.