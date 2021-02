CdS – BC Partners non molla, contatti continui con Suning. Deadline fissata a fine marzo

La trattativa tra BC Partners e Suning, per la maggioranza dell’Inter, resta in piedi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il fondo inglese ha fissato la deadline al 31 marzo.

C’è ancora tempo, esattamente un mese e mezzo per trovare un accordo dopo la prima offerta ufficiale rifiutata dal colosso cinese. Nonostante una distanza di 200 milioni di euro tra domanda e offerta, le contrattazioni sono continue.

Entro il 31 marzo ogni club, per ottenere la licenza Uefa, deve essere in regola con i pagamenti e la scelta di fissare la deadline a quel giorno non è di certo casuale.

