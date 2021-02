Inter-Lazio, Eriksen incanta. I quotidiani lo esaltano: “Disegna calcio che altri non vedono”

Christian Eriksen ha festeggiato come meglio non poteva il suo 29esimo compleanno. Come? Con la seconda maglia da titolare consecutiva in Inter-Lazio, con una vittoria netta, con una prestazione importante e con un primo posto finalmente conquistato dopo 22 giornate. Anche i quotidiani sportivi stamani elogiano la sua partita.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – Freddo da pazzi a San Siro, ma Chris si scala presto. Due gran palle a Lautaro, poi il piede nell’azione del rigore, ancora un’assistenza al bacio per il Toro. Nel secondo tempo cala d’intesità, il cambio non cancella la prova positiva.

TUTTOSPORT 7 – Con due filtranti per Brozovic e Lautaro disegna calcio che gli altri non vedono, a corredo, si dedica con grande attenzione pure alla fase difensiva

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Primo tempo sontuoso con giocatore di valore, mette il piede anche nell’azione del rigore. Da vice Vidal con personalità e qualità, le doti per le quali l’Inter lo ha acquistato.

PASSIONEINTER 7 – Continuano le ottime risposte del danese, anche da mezzala. Le sensazioni avute contro la Juventus si confermano stasera contro la Lazio, partita nella quale inizia ad emergere anche un po’ di personalità. Più in difficoltà nella ripresa, comprensibilmente, perché Milinkovic-Savic ha iniziato a carburare.

