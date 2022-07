Bellanova: “Da sempre interista: ma ringrazio il Milan. Idoli? Zanetti e Maicon”

Intervistato da DAZN, Raoul Bellanova ha raccontato i suoi primi giorni all' Inter . Ecco alcuni estratti dell'intervista all'esterno classe 2000:

PRIMO RICORDO -“Il primo ricordo è sicuramente il Triplete. Io sono interista fin da piccolo nonostante abbia vestito la maglia del Milan per diversi anni. Ringrazio comunque il Milan: se sono qui è anche perché hanno creduto in me. La finale di Madrid? Mi ricordo che ero a casa. I miei idoli? Maicon e Zanetti, questi sono i principali.”