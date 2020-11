Bellinazzo sulla UEFA: “Nations League indifferibile? Poi non meravigliamoci sui nuovi format”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha detto la sua su Twitter in merito alla decisioni della UEFA e sugli scenari che potrebbero sviluppare nel futuro prossimo. Una delle ipotesi prese in considerazione da alcuni club europei, come noto, è la costituzione di una Superlega.

Ecco, dunque, le parole di Bellinazzo: “La UEFA sostiene di aver perso circa 250 milioni rinviando l’Europeo e quindi ritiene indifferibile la Nations League. Rischi infortuni e pandemia secondari. Poco da meravigliarsi se presto o tardi chi paga gli ingaggi ai calciatori nei club sia tentato da nuovi format autonomi”.

