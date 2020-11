Biasin sul caos Nazionali: “Si attende una risposta da parte di Spadafora”

Hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni di Beppe Marotta all’Ansa in merito alla richiesta di uniformità da parte delle varie Asl rispetto alle convocazioni nelle rispettive Nazionali dei giocatori in svariate compagini di Serie A. Fabrizio Biasin, su Twitter, ha sottolineato la questione, chiamando in causa, come fatto da Marotta, il Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora.

Ecco, dunque, il commento di Biasin: “In merito alla questione sollevata da Marotta sulle convocazioni in Nazionale, il mondo del calcio attende la risposta del ministro Spadafora, prevista dopo la sentenza sul caso-Napoli“.

