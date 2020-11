Social – Lukaku suona la carica dopo Atalanta-Inter: “La strada è ancora lunga”

Contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, l’Inter non è riuscita ad andare oltre ad un 1-1, con le reti di Lautaro Martinez e Miranchuk. Romelu Lukaku, subentrato a gara in corso, non è riuscito a portare in vantaggio i suoi.

Il centravanti belga, assente nelle ultime due gare dei nerazzurri prima della trasferta di Bergamo, contro Parma e Real Madrid, ha voluto dire la sua. Ecco, dunque, le sue parole in un post su Instagram: “La strada è ancora lunga… ci rimetteremo in sesto“.