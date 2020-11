Dall’Inghilterra – Real Madrid ed Inter sulle tracce di Kanté: il suo destino legato a Conte?

Che N’Golo Kanté sia un obiettivo di mercato in casa Inter non è sicuramente una novità. Dall’Inghilterra, però, arrivano nuove informazioni in merito ad una possibile trattativa dei nerazzurri per portare in Italia il centrocampista francese del Chelsea. La concorrenza, comunque, secondo quanto riportato dal Sun, non manca: anche il Real Madrid ha messo gli occhi sull’ex Leicester City.

Sia Antonio Conte che Zinedine Zidane, infatti, apprezzano il numero 7 del Chelsea e lo ritengono uno dei migliori al mondo in mezzo al campo. Eurosport, però, aggiunge come un trasferimento nella Milano nerazzurra da parte di Kanté sia poco probabile, perché il tecnico dell’Inter non si vede a lungo sulla panchina dei meneghini. Per il francese, dunque, il bivio sarebbe tra una permanenza a Londra o un passaggio nella capitale spagnola.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<