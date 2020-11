Pjanic a sorpresa: “Sono stato vicino all’Inter, ma non era il momento adatto”

Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma e Juventus, passato in estate alla corte del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo passato a Canal Plus. Tutti sono ben consapevoli delle sue doti tecniche in mezzo al campo, ma non si era mai venuti a conoscenza di un retroscena con l’Inter.

Ecco, dunque, le dichiarazioni dell’ex Juventus: “Ho avuto la possibilità di trasferirmi al Bayern Monaco o all’Inter in passato, ma non pensavo fosse il momento adatto. In più, potevo andare alla Juventus due anni prima di arrivarci, ma anche allora sentivo che non era il momento giusto. Rischiavo di perdere due anni in club dove a centrocampo giocavano regolarmente Paul Pogba, Andrea Pirlo e Arturo Vidal“.

Poi, sul suo presente: “Ora gioco per il Barcellona, il miglior club del mondo, con lo stile di gioco con il quale ho sempre voluto giocare, ma non sono ancora soddisfatto. Voglio avere l’opportunità di vincere grandi titoli. Questo è il mio obiettivo: essere il migliore e vincere i grandi titoli. Ed è quello che voglio“.

