Dalla Spagna – Grana in casa Real Madrid: infortunio per Valverde

In quest’avvio di stagione, per lui sono arrivate svariate prestazioni convincenti, oltre a tre reti ed un assist in undici presenze, tra Liga e Champions League: Federico Valverde è una delle note più liete in casa Real Madrid, ed anche contro l’Inter l’ha dimostrato. Ora, però, per il numero 15 dei Blancos potrebbe essere arrivata una pessima notizia.

Secondo quanto riportato da El Chiringuito, infatti, il centrocampista uruguaiano, esploso nella scorsa stagione sotto la guida tecnica di Zinedine Zidane, avrebbe sofferto una frattura nella spina tibiale posteriore della gamba destra. Molto probabilmente, il calciatore verrà sottoposto a degli esami strumentali nei prossimi giorni. La sfida contro l’Inter a San Siro è prevista per il 25 novembre prossimo.

