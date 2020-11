TS – Inter in ansia per Lautaro dopo l’allarme di ieri. Ora due sfide impegnative con l’Argentina

Avevano fatto tremare i tifosi dell’Inter le immagini del pre-partita di Bergamo in cui Lautaro Martinez, calciando durante il riscaldamento verso la porta, aveva accusato un leggero fastidio al flessore sinistro. Per fortuna di Antonio Conte, però, si era trattato semplicemente di uno spavento temporaneo, visto che il centravanti argentino è poi rimasto in campo contro l’Atalanta per 73 minuti, senza accusare altri problemi della stessa natura e trovando addirittura anche una splendida rete su colpo di testa.

Come riferito da Tuttosport nell’edicola di questa mattina, l’Inter è comunque preoccupata per le condizioni fisiche dell’argentino. Il Toro, in virtù degli infortuni rimediati da Sanchez e Lukaku nell’ultimo ciclo di partite, non ha praticamente mai riposato e già nella scorsa pausa delle nazionali era stato sempre impiegato dall’Argentina. Ora, a fronte delle gare di qualificazione molto impegnative contro Paraguay e Perù, la società nerazzurra è comprensibilmente preoccupata e vorrebbe evitare di dover perdere per infortunio uno dei propri calciatori più determinanti.

