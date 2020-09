Benevento-Inter, le parole di Ionita (Sky): “Dobbiamo dare tutto come con la Sampdoria. Sappiamo chi abbiamo davanti”

Una bella vittoria all’esordio stagionale contro la Sampdoria per 2-3 in rimonta, ora al Vigorito per il recupero della prima giornata di Serie A arriva l’Inter di Antonio Conte. Ai microfoni di Sky Sport il centrocampista della formazione campana Artur Ionita ha parlato così poco prima del match: “Sappiamo che squadra è l’Inter, c’è poco da dire. Dobbiamo dare tutto come abbiamo già fatto contro la Sampdoria“.

