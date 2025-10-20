Bergomi: “Ecco in cosa è cambiata davvero l’Inter”

E’ stato senz’altro un turno di campionato positivo per l’Inter di Cristian Chivu. Grazie alla vittoria ottenuta in casa della Roma, la formazione nerazzurra ha agganciato al secondo posto sia i giallorossi che il Napoli, portandosi ad un solo punto di distanza dal Milan divenuto capolista con il successo di misura sulla Fiorentina.

Analizzando l’ottima crescita evidenziata dall’Inter in questo avvio di stagione, Beppe Bergomi ai microfoni di Sky Calcio Club ha tracciato le differenze tra questa squadra di Chivu e quella di Simone Inzaghi della passata stagione.

Queste le sue parole: “L’Inter ha vinto con merito perché é tornata ad essere squadra e in questo essere squadra in più dell’anno scorso ha ritrovato gli attaccanti di riserva, uno che fa gol e allunga la squadra e uno come Pio Esposito che ti entra nei momenti di grande pressione. La cosa che mi è piaciuta di più è l’abbraccio tra Chivu e Barella perché l’Inter doveva ritrovare il gruppo e la motivazione. Il vero cambio tra l’anno scorso e quest’anno è la linea difensiva che cerca di rimanere più alta”.