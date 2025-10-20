Union SG-Inter, novità Thuram: “Può partire con la squadra”

Neanche il tempo di godersi il successo dell’Olimpico di sabato sera, che ad Appiano Gentile è già giornata di vigilia europea. Questa mattina, infatti, l’Inter di Cristian Chivu sosterrà la rifinitura prima di partire con un volo charter verso Bruxelles dove domani sera andrà in scena la terza giornata della fase campionato della Champions League contro l’Union Saint Gilloise.

Come scritto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, c’è una novità che riguarda Marcus Thuram. L’attaccante francese, che ha accompagnato la squadra all’Olimpico nonostante non fosse ancora a disposizione del suo allenatore, potrebbe fare lo stesso anche per la gara di Champions contro la formazione belga.

Le condizioni di Thuram sono in netto miglioramento e lasciano ben sperare in vista della trasferta di sabato prossimo contro il Napoli. Difficilmente, però, il centravanti verrà convocato domani sera, anche in virtù dell’ottimo stato di forma evidenziato da Pio Esposito e Bonny in questo inizio di stagione. Ciò non gli impedirà comunque di partire insieme ai compagni, come ulteriore segnale di vicinanza e compattezza del gruppo.