Osservatori a Roma per Bonny: “Presto la telefonata”

Sono bastate poche partite ad Ange-Yoan Bonny per entrare nel cuore dei tifosi nerazzurri. Dopo la prestazione maiuscola contro la Cremonese, l’attaccante dell’Inter si è ripetuto contro un avversario di livello più alto come la Roma mettendo a segno la rete che ha deciso l’incontro e dunque i tre punti in favore della squadra di Cristian Chivu.

La crescita e la personalità mostrata da Bonny in così poco tempo con una maglia tanto prestigiosa come quella nerazzurra, non sono passati certo inosservati anche oltre i confini nazionali. A questo va infatti ricondotta la presenza sugli spalti dell’Olimpico lo scorso sabato sera di un osservatore inviato dalla Nazionale Francese di Didier Deschamps.

Il selezionatore ha voluto un report dettagliato non solo su Manu Koné, già titolarissimo nel centrocampo dei bleus, ma soprattutto su Bonny. Il centravanti dell’Inter è partito dal primo minuto per la seconda giornata di fila al posto dell’infortunato Marcus Thuram ed ha fatto un figurone non solo per il gol messo a segno.

Di questo passo, come scritto questa mattina da Tuttosport, è più che probabile che da Clairefontaine possa partire una telefonata da parte del ct Deschamps con destinatario proprio Bonny. Nell’anno del Mondiale, per l’ex attaccante del Parma si tratta di un’occasione irripetibile da sfruttare al meglio a suon di gol per l’Inter per conquistare la maglia della sua Nazionale.