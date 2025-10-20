Inter di Chivu più aggressiva: “C’è un dato che piace allo staff”

Sin dalle prime partite dello scorso Mondiale per Club, era chiaro che Cristian Chivu volesse aggiungere qualcosa di suo a questa Inter. Più che sul modulo, il tecnico rumeno si è concentrato sulla fase di non possesso, cercando di costruire una mentalità diversa rispetto al passato. L’allenatore ha dunque insistito sul pressing alto, per favorire un rapido recupero del pallone e attacco della porta avversaria.

A pochi mesi dal suo approdo in panchina, ecco che la sua mano si comincia a vedere sia nei risultati positivi ottenuti in campo, ma anche nei dati raccolti dal suo staff. Grazie al pressing alto, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, tra la scorsa e questa stagione i recuperi palla in zona offensiva sono passati da 6,2 a 7,6 a partita.

Come conseguenza di questo nuovo atteggiamento tattico, poi, sono aumentati i duelli vinti a partita, i quali sono passati da una media di 44,1 a 45,8. C’è un dato, però, che più di altri “piace allo staff” di Chivu: rispetto al passato, dove l’attenzione dei calciatori veniva rivolta anche ai cartellini gialli per non correre il rischio di essere sostituiti con Inzaghi, sono aumentati falli commessi dai nerazzurri.