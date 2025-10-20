Maxi turnover in Champions: Chivu rivoluziona l’Inter

Dopo l’ottimo e faticoso successo ottenuto contro la Roma, in una partita in cui si è percepita la stanchezza per tanti Nazionali rientrati a metà della scorsa settimana, Cristian Chivu ha in mente diversi cambi di formazione per il match di domani sera tra Union Saint-Gilloise e Inter.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la prima tentazione riguarda il reparto avanzato. Lautaro Martinez è parso comprensibilmente stanco nel match contro i giallorossi, nel quale è stato pure limitato da un brutto raffreddore. Per questa ragione non è escluso che l’argentino possa rimanere in panchina dall’inizio per far spazio ad una coppia inedita composta da Bonny e Pio Esposito, entrambi in un grande momento di forma.

Con Thuram ancora assente per infortunio, in avanti le scelte saranno limitate per il tecnico rumeno. Altri cambi di formazione potranno riguardare il centrocampo dove scalpitano sia Frattesi che Sucic, subentrati nella ripresa della gara dell’Olimpico. Mentre in difesa potremo rivedere dal primo minuto de Vrij, nella solita staffetta di partita in partita con Acerbi.