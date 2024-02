Bergomi avvisa l’Inter: “Non è più l’Atletico di una volta”

La sfida tra Inter e Atletico Madrid segna anche il ritorno a San Siro da allenatore di Diego Simeone. Della squadra dell’argentino ha parlato il suo compagno e capitano in nerazzurro, Beppe Bergomi, intervistato da Tuttosport.

L’opinionista televisivo ha voluto mettere in guarda l’Inter e Inzaghi dalle qualità e del gioco della banda del Cholo, sottolineandone le novità tattiche e i pericoli che i nerazzurri rischiano di correre se non affronteranno la gara con grande attenzione.

Queste le parole dell’ex capitano nerazzurro:

“Guardando l’Atletico giocare rivedo il carisma, la grinta e la furbizia argentina del Cholo. Mi capitò di parlarci quando decise di fare l’allenatore: ‘Zio – mi disse – se mai decidessi di allenare, non sbagliare il preparatore atletico, falli correre tanto. Sono stato a vedere gli allenamenti di Pep Guardiola e gli ho fatto i complimenti, ma io non sono in grado di fare quel tipo di calcio’. Ognuno deve essere sé stesso, e lui ha disegnato l’Atletico a sua immagina e somiglianza. C’è da dire però che negli ultimi anni sta cercando di portare qualcosa di diverso: questo non è più l’Atletico di una volta, quello difensivo e abituato a farti male in contropiede. Questa adesso è una squadra che propone, che prova a giocare a calcio. Basti vedere quello che è successo all’Olimpico con la Lazio che è stata stritolata sul palleggio. Ed è per questo che l’Inter dovrà stare molto attenta”.