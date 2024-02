Grande soddisfazione per Raffaele Palladino dopo la vittoria del suo Monza contro il Milan al termine di uan gara pirotecnica. Ai microfoni di DAZN, il tecnico brianzolo ha espresso tutta la sua gioia per il successo dei rossoneri e si è soffermato anche sulla prestazione e sul percorso di Valentin Carboni, in prestio dall’Inter, sotto la sua guida.

Queste le sue parole di grande stima:

“Io non so questo ragazzo dove possa arrivare, però credo che possa arrivare molto in alto, pedrché ha un grande talento, è straordinario. Io stravedo per lui: ha grandi qualità tecniche fisiche e soprattutto mentali. Vuole migliorarsi ogni giorno. Ha un grande futuro davanti a lui se continua a lavorare con questa mentalità. Oggi era il primo a difendere e il primo ad attacare. Io stravedo per lui, lo amo Mi piace tantissimo. Ha fatto un grande percorso di crescita da quando è arrivato. Mi ha seguito e adesso si vedono i frutti”.