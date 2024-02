Il punto debole dell’Atletico che Thuram e Lautaro devono sfruttare

Manca poco al primo dei due round dell’ottavo di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid. A San Siro, i nerazzurri sono subito chiamati a una prestazione positiva, che possa incalanare il discorso qualificazione su binari favorevoli in vista del ritorno. E per farlo dovranno sfruttare ogni spiraglio concesso dagli spagnoli

Infatti, se è vero che la squadra di Simeone non è più solo difesa a oltranza, rompere il fortino Colchoneros richiederà comunque una buona dose di pazienza e qualità, per trovare il pertugio giusto. E secondo La Gazzetta dello Sport, c’è un punto debole da sfruttare: Axel Witsel.

Il belga è stato spostato al centro della difesa per avere maggior controllo del possesso, ma alcuni suoi limiti, soprattutto atletici, possono essere sfruttati dalla Thu-La. La Rosea, infatti, sottolinea come la lentezza dell’ormai ex-centrocampista, possa essere messa in crisi dalla rapidità nello stretto di Lautaro Martinez e dalle falcate poderose di Thuram.

L’opinione di Passione Inter

Come abbiamo sottolineato nella nostra analisi pre-partita, l’Atletico Madrid è una squadra diversa rispetto al suo recente passato, ma non per questo meno ostica. I nerazzurri, allora, avranno bisogno di aggredire la gara con la giusta ferocia agonistica, provando a mandare in crisi il possesso avversario, ma senza perdere l’equilibrio in campo, esponendosi a contropiedi pericolosi