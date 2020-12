Biasin: “Conte deve sorridere di più, difficile il 4-3-1-2 dall’inizio. Gomez? Occhio all’Inter”

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, nell’editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb ha commentato la vittoria della squadra nerazzurra rimediata alla Sardegna Arena contro il Cagliari, soffermandosi in particolar modo su Conte.

Ecco le sue parole: “L’Inter torna a vincere dopo una settimana decisamente pesante. La vittoria con il Cagliari non è quella del ‘uh, che bello, possiamo dimenticarci tutto’, anche perché 423434 trai i miei e i tuoi amici ci hanno fatto la simpaticissima battuta dei nerazzurri che nell’urna di Champions hanno pescato la Divano Kiev. Le matte risate. No, non si può pensare che i tre punti di Cagliari cambino l’atmosfera, ma da quelli si deve ripartire. L’Inter deve vincere lo scudetto, lo sa Conte, lo pretendono i dirigenti. Gli stessi che hanno chiesto al tecnico di utilizzare maggiormente uno come Eriksen: domenica lo ha fatto, vedremo domani con il Napoli”.

Il piano B: “Ecco, Conte. L’altro giorno ha dimostrato di non essere così ‘intransigente’, anche solo per aver scelto in corso di gara il 4-3-1-2 che ha ribaltato il match. Lo rivedremo? Possibile, ma difficilmente dall’inizio. Per il resto si chiede al tecnico qualche sorriso in più: non servirà a dimenticare il flop europeo, ma può aiutare l’ambiente a ricompattarsi molto più della consueta ‘ricerca del nemico’ di turno. Ecco, quella sembra francamente inutile, al momento”.

Sul Papu Gomez: “È tutto decisamente triste, sciocco, controproducente. Lo è per il giocatore che rischia di lasciare la città che lo ha reso bandiera, lo è soprattutto per l’Atalanta che ha pescato un giocatore del genere che non li trovi negli scaffali del discount. Comunque andrà a finire, occhio al Milan, ma pure all’Inter, nessuno metterà in dubbio la sua professionalità”.

