Real Madrid-Inter, Biasin amaro: “Abbiamo una fase difensiva da Nazionale Cantanti”. Poi la critica a Conte sui cambi

Antonio Conte non firmava per il pari, così aveva detto alla vigilia: e infatti il pari non è arrivato, anche se quello di stasera probabilmente non era l’epilogo che il tecnico nerazzurro si auspicava nel pronunciare quelle parole, ieri, alla vigilia della gara contro il Real Madrid. L’Inter cade a Valdebebas per 3-2, e ora la situazione nel girone di Champions League si complica maledettamente.

Intanto, Fabrizio Biasin, giornalista e opinionista calcistico, nonché noto tifoso nerazzurro, non le manda a dire ai nerazzurri, commentando a caldo la partita sul proprio profilo Twitter. Scrive infatti Biasin: “Conte ha costruito la sua Inter su una solida fase difensiva. Attualmente l’Inter ha la fase difensiva della Nazionale Cantanti”. E poi il giornalista non lesina una critica ad Antonio Conte, soprattutto sulla gestione dei cambi: “E comunque il tuo migliore per distacco (Barella) non lo togli sul 2-2 – analizza infatti Biasin – Per il resto tutto bene”. E cioè – traduzione – niente bene.

