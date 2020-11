Real Madrid-Inter, Lautaro (Sky): “Siamo arrabbiati. Critiche? Se non fai gol in Italia diventi scarso. Io per l’Inter…”

Lautaro Martinez, dopo una prestazione super che però non è bastata all’Inter, si è concesso ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta rimediata contro il Real Madrid: “Abbiamo fatto di tutto per vincere la partita, non abbiamo fatto giocare il Real. Peccato, siamo arrabbiati perché era una partita che dovevamo vincere. Abbiamo fatto tanto per farlo, dobbiamo rialzare la testa e continuare a lavorare”

La differenza: “Manca il dettaglio, questa competizione è così. Il dettaglio fa la differenza. Paghi errori nostri e loro poi ti fanno gol. Dobbiamo rimanere concentrati, ora ci metteremo al lavoro”.

Le critiche: “Voi potete parlare di me, io lavoro per l’Inter e la squadra. Quando fai gol sei fenomeno, quando non lo fai sei scarso. Io lavoro, qualche volta riesco a segnare e qualche volta no. Io sono sicuro che faccio di tutto per dimostrare che sto a livello dell’Inter”

