Real Madrid-Inter, Handanovic (Inter TV): “E’ ancora tutto aperto. Dalla porta avevo la percezione di poter vincere”

Non arriva ancora la prima vittoria in questa Champions League per l’Inter. I nerazzurri giocano una partita gagliarda sul campo del Real Madrid che solo nel finale trova la rete decisiva grazie a Rodrygo dopo essere stata in vantaggio per 2-0, rimontata dalle reti di Lautaro Martinez ed Ivan Perisic.

Ai microfoni di Inter TV Samir Handanovic ha commentato così il match: “Non era facile rimontare. Dalla porta avevo la percezione che potevamo vincerla dopo il 2-2. Siamo stati più volte vicini al gol non abbiamo sfruttato le occasioni, cosa che invece ha fatto il Real Madrid. Sono episodi che fanno la differenza”.

TUTTO DA SCRIVERE – “Il calcio è bello per questo, è ancora tutto aperto. Nel girone di ritorno dobbiamo fare sicuramente meglio come punti perché la prestazione anche questa sera c’è stata. Abbiamo raccolto meno di quanto meritato”.

