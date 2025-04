Lite FURIOSA Biasin-Sabatini sull’Inter: “Non hai il coraggio”

Nell’ultima puntata di Pressing, come al solito si sono commentati gli avvenimenti più recenti del campionato di Serie A con l’Inter che ha perso 0-1 in casa contro la Roma. A fornire il proprio parere sul match ci hanno pensato due giornalisti come Fabrizio Biasin e Sandro Sabatini che hanno dato vita ad uno scontro.

Dopo un commento di Sabatini, critico nei confronti dell’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, ha risposto con delle parole forti anche Biasin ma subito dopo si è accesso il dibattito. Ecco cosa si sono detti i due in diretta parlando di Inter–Roma:

Biasin: “Abbiamo capito che per Sabatini il colpevole è uno, cioè l’allenatore. Anzi, lo fa intendere ma non ha il coraggio di dirlo”.

Sabatini: “No no chiariamo, se c’è una cosa che non mi manca è il coraggio di dire le cose che penso. Non ho detto che il colpevole è Inzaghi, ho detto che mancano 18 punti ma se poi voi pensate che Inzaghi non c’entra nulla…”.

Biasin: “18 punti in meno di cosa? Di una squadra che arriva da Plutone? No, di una squadra che l’anno scorso era allenata sempre da Inzaghi. Ci stiamo dimenticando tutti che quest’anno l’Inter si va a giocare una semifinale di Champions League, non proprio una competizione banale. Toglie energie mentale e anche i derby di Coppa Italia che sono costati tantissimo. Hanno fatto la scelta di provare a giocarsi tutto e i conti si faranno alla fine. Se l’Inter l’anno prossimo ad aprile si ritrova di nuovo a lottare su tutto, significa che ha fatto bene perché in Italia è l’unica ed è una squadra che lavora bene poi vincerà o meno ma si faranno alla fine tutti i processi”.