Serie A, il programma del 36° turno: la DATA di Torino-Inter

La Lega Serie A ha deciso di rendere nota la programmazione per la 36^ giornata di campionato che andrà in scena nel fine settimana del 10 e 11 maggio. Per l‘Inter in questo turno ci sarà la trasferta a Torino per sfidare la formazione granata di Paolo Vanoli e arriva dopo il ritorno di Champions League con il Barcellona.

Nei prossimi giorni l’Inter continuerà infatti a giocare senza sosta: prima mercoledì 30 aprile la sfida d’andata a Barcellona, poi sabato 3 maggio alla sera il match interno con il Verona prima del ritorno con i catalani martedì 6 a San Siro. In seguito i nerazzurri in Serie A dovranno ancora giocare tre partite.

La prima sarà domenica 11 maggio alle ore 18 contro il Torino in trasferta, come annunciato oggi dalla Lega Serie A sul suo sito ufficiale. Il Napoli, concorrente dell’Inter per lo Scudetto, giocherà sempre di domenica ma alle 20:45 in casa contro il Genoa.