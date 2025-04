Pronostici Barcellona-Inter: consigli e statistiche

Come arrivano Barcellona e Inter: formazioni e ultime news

Dopo aver eliminato il Bayern Monaco nel turno precedente con due grandi partite, ora per l’Inter si aprono le porte della semifinale dove incontrerà il Barcellona. Prima andrà in scena la gara d’andata in terra spagnola la sera del 30 aprile e poi ci sarà il ritorno sei giorni dopo a San Siro: qui le info per le probabili formazioni di Barcellona-Inter.

Il Barcellona arriva a questa partita forte di una vittoria in finale di Coppa del Re contro gli storici rivali del Real Madrid. I blaugrana sono primi in campionato e in questa stagione hanno già vinto due trofei (a gennaio hanno battuto il Real anche in Supercoppa), sono in ottima forma e vogliono eliminare l’Inter.

D’altro canto, l’Inter è invece nel momento più duro della sua stagione. La squadra di Inzaghi è infatti reduce da tre sconfitte di fila tra Serie A e Coppa Italia (dove sono stati eliminati dal Milan). La corsa Scudetto ora è nelle mani del Napoli e per questo la Champions League sarò banco di prova per il riscatto dei nerazzurri.

Barcellona-Inter: statistiche e precedenti

Questo avversario non è certamente nuovo per l’Inter: il Barcellona è infatti la squadra che i nerazzurri hanno affrontato più volte nella loro storia in Champions League. In totale, considerando tutte le competizioni, i blaugrana hanno affrontato la Beneamata già 16 volte con un bilancio a favore spagnolo. L’Inter ha raccolto 3 vittorie in questi precedenti mentre il Barcellona ben 8 e infine ci sono 5 pareggi.

In questa edizione della Champions League sono state due delle squadre migliori: entrambe hanno ottenuto 19 punti nella fase a girone unico ma con percorsi nettamente opposti. In tutto i blaugrana hanno segnato tanti gol (37) ma subito anche parecchio (17) mentre i nerazzurri hanno realizzato 19 reti ma ne hanno incassate solo 5.

Pronostico Barcellona-Inter: confronto quote e dove scommettere

Le previsioni dei bookmakers sono molto chiare: il Barcellona è decisamente favorito per questa partita d’andata in cui la vittoria viene data a 1.62 su Sisal mentre il pareggio è a quota 4.00 e un successo dell’Inter addirittura a 5.25.

Su Bwin c’è invece leggermente meno divario con la vittoria del Barcellona che è puntata a 1.65, il pareggio a 4.00 e infine un successo dell’Inter è a 4.60. Queste quote sono molto simili a quelle di Lottomatica che propone i tre esiti a 1.68 (Barcellona), 4.05 (pareggio) e 4.50 (Inter).