Biasin conferma le voci: “Suning vuole cedere l’Inter”

Fabrizio Biasin infatti ha sganciato una vera e propria bomba, secondo cui Suning avrebbe dato mandato di vendita per l'Inter a Goldman and Sachs. Il gruppo cinese vorrebbe 1 miliardo e 200 milioni di euro per valutare la cessione... proprio la cifra che avrebbe messo sul piatto, secondo le recenti voci, il fondo saudita PIF. Per ora nulla è ancora certo, ma sicuramente il club è molto più vicino ad un passaggio di proprietà rispetto a qualche mese fa.