TS – Inter, fiducia totale a Inzaghi. Ma senza svolta si scalda un grande ex

In caso di addio, più che un profilo di rottura come quello di Roberto De Zerbi, a stagione in corso il club potrebbe optare per un grande ex che nelle ultime stagioni ha fatto bene in panchina. Si tratta di Dejan Stankovic, libero sul mercato dopo l'addio alla Stella Rossa di poche settimane fa. L'ex centrocampista ha chiuso un'esperienza più che positiva in Serbia, vincendo tre campionati consecutivi e due coppe nazionali.