Biglietti Inter-Milan: prezzi e come acquistare

Una delle partite più attese della stagione per il pubblico nerazzurro è sempre il derby Inter-Milan. La sfida stracittadina mette sempre in palio il predominio su Milano e sulla rivalità tra queste due squadre. Quest’anno questo derby andrà in scena il 23 novembre 2025 alle ore 20:45 in casa dei nerazzurri di Cristian Chivu, subito dopo la pausa nazionali che fermerà la Serie A.

Biglietti Inter-Milan 23 novembre 2025: fasi di vendita

La fase di “vendita libera” dei biglietti per il derby Inter-Milan è già ufficialmente iniziata e sarà quindi disponibile per tutti i tifosi nerazzurri l’acquisto di uno o più tagliandi per questa attesissima partita. Sono già infatti concluse tutte le iniziali fasi di vendita dedicati ai possessori di un abbonamento oppure di qualche speciale tessera e che quindi godono di una prelazione. Adesso, però, tutti i sostenitori dell’Inter potranno recarsi sul sito ufficiale del club e acquistare i biglietti che sono ancora rimasti.

Biglietti Inter-Milan 23 novembre 2025: prezzi

Di seguito l’elenco dei prezzi di un singolo biglietto nei vari settori in cui sono ancora reperibili dei ticket per questa super sfida di fine novembre tra l’Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri.

POLTRONCINA ROSSA (P-R) – 440 euro

POLTRONCINA ROSSA (O-S) – 420 euro

PRIMO ROSSO LATERALE – 240 euro

SECONDO ROSSO CENTRALE – 240 euro

SECONDO ROSSO – 220 euro

TERZO ROSSO – 140 euro

TRIBUNA ARANCIO CENTRALE (162) – 390 euro

POLTRONCINA ARANCIO (157-163) – 299 euro

SECONDO ARANCIO CENTRALE – 230 euro