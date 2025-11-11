Carlos Augusto spinge un altro brasiliano all’Inter

Si è tornato a parlare di calciomercato negli ultimi giorni in casa Inter per via di alcune possibili mosse da effettuare nel mercato di gennaio. Il club nerazzurro potrebbe aprire le porte ad alcuni nuovi ingressi nell’organico di Cristian Chivu a fronte di altrettante uscite.

Tra i nomi più caldi in partenza rimangono chiaramente quelli del giovane Tomas Palacios e dell’insoddisfatto Davide Frattesi. Attente valutazioni verranno fatte inoltre anche intorno al nome di Luis Henrique che sino a questo momento non ha mai brillato nelle occasioni in cui è stato mandato in campo da Chivu.

Tra i profili osservati in entrata, come confermato questa mattina dal Corriere dello Sport, continua a guadagnare posizioni quello di Giovane del Verona. L’attaccante classe 2003 ha impressionato i nerazzurri in occasione dell’ultimo incrocio al Bentegodi ed ha incassato pure i complimenti di Chivu al termine della partita vinta di misura dai nerazzurri.

Secondo il quotidiano, al termine di Verona-Inter c’è stato un primo vertice tra il nuovo agente Giuseppe Riso e il calciatore per fare un punto di mercato e programmare le prossime mosse. Il noto procuratore cura pure gli interesse di Carlos Augusto che per via delle costanti frequentazioni ha stretto amicizia con il connazionale Giovane.

Un legame che, unito alla stima di Chivu nei confronti del centravanti del Verona, potrebbe agevolare una trattativa tra i club. Per quanto riguarda il costo del cartellino di Giovane siamo almeno sui 15-18 milioni di euro, anche se a suon di prestazioni di questo calibro il prezzo potrebbe ulteriormente aumentare da qui al prossimo mercato.