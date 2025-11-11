Trevisani SICURO: “Chivu farà questa mossa nel derby”

Manca ancora 12 giorni all’attesissimo Inter-Milan, eppure il derby di Milano è già argomento caldissimo di questa sosta dedicata alle Nazionali. Un duello non solo per la città, ma soprattutto per una corsa scudetto sin qui contraddistinta da un equilibrio quasi inedito in cima alla classifica.

Commentando quelle che potrebbero essere alcune delle scelte più delicate del derby, Riccardo Trevisani su Cronache di Spogliatoio si è detto piuttosto sicuro di una possibile mossa a sorpresa da parte di Cristian Chivu per fronteggiare la velocità dell’attacco del Milan e in particolare di Rafael Leao.

Queste le parole del giornalista: “Sinceramente, non c’è nessuna chance che il Milan giochi con tre attaccanti e per me non c’è nessuna chance che giochi Acerbi. Perché, per le caratteristiche degli attaccanti del Milan, secondo me mette Bisseck e si prende la profondità, Chivu. Cioè, io la leggerei così. Il Milan mi può attaccare dietro, può andare veloce. Io metto quello più veloce che c’ho dietro, che non è de Vrij, non è Acerbi, ma è Bisseck. Certo, può fare una cazzata. È un rischio che corro calcolato. Le 15 volte che mi attaccano alla profondità, sono sicuro che Bisseck su Leao tiene la velocità”.