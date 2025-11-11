“Scudetto già assegnato”: non ci sono più dubbi tra le big

Arrivati alla terza sosta del campionato di Serie A che si svolge in questo mese di novembre, la classifica è davvero molto equilibrata con tante squadre racchiuse in pochi punti in vetta. Non sembrano infatti esserci delle favorite chiare in questa stagione 2025/26 ma secondo i bookmakers invece sembra che lo Scudetto prenderà una direzione ben precisa.

Dopo l’ultimo turno di Serie A in cui Milan e Juventus non sono riuscite a vincere e il Napoli è invece caduto a Bologna, ci sono due capoliste a pari punti e sono la Roma e l’Inter. Come evidenzia oggi il Corriere dello Sport, le principali agenzie di scommesse puntano forte sui nerazzurri per la vittoria dello Scudetto e li vedono come ampi favoriti:

“Come riporta Agipronews, i nerazzurri campioni d’Italia si giocano infatti a 1,81 su 888sport a 1,85 su Snai, avanzando ancora rispetto ai 2,25 della scorsa settimana. Perde terreno invece il Milan dopo il 2-2 contro il Parma: gli uomini di Massimiliano Allegri passano da 3,75 a 5. Stessa quota per il Napoli (visto a 3,75 sette giorni fa) sconfitto a Bologna e ora non più in vetta alla classifica”.