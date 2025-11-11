Biglietti Inter-Liverpool: prezzi e come acquistare

Dopo quattro vittorie di fila nelle prime quattro gare di Champions League, per Chivu si apre ora una seconda metà di calendario europeo piuttosto complicata. Uno dei match sarà Inter-Liverpool che si disputerà martedì 9 dicembre alle ore 21 presso lo stadio Giuseppe Meazza a Milano.

Tra i tifosi è già partita la corsa ai biglietti e per acquistarli sarà necessario accedere al sito ufficiale dell’Inter, unica fonte di acquisto garantita e certificata per i ticket delle partite a San Siro.

Biglietti Inter-Liverpool 9 dicembre 2025: quando escono e prezzi

Fase 1 abbonati

Da lunedì 10 novembre è partita la vendita dei tagliandi per i tifosi nerazzurri che sono abbonati al campionato di Serie A e che avranno quindi modo di acquistare da 1 a 4 biglietti per questo big match, accedendo al sito ufficiale del club.

Questa fase sarà suddivisa in vari momenti in base al tipo di abbonamento (Base, Plus o Full) che il tifoso ha sottoscritto per la Serie A. La società spiega poi come sarà fondamentale anche essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l’abbonamento) o tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it.

Fase 2 vendita libera

In seguito in data venerdì 14 novembre, a partire dalle ore 16, sarà possibile per tutti quanti acquistare i biglietti restanti per questa grande partita di Champions League. Da quel momento qualsiasi sostenitore dell’Inter avrà quindi accesso alla vendita libera di un tagliando per la super sfida contro il Liverpool.

Biglietti Inter-Liverpool 9 dicembre 2025: prezzi

Ecco l’elenco dei prezzi nei vari settori dello stadio Giuseppe Meazza per questo bellissimo incontro di Champions League contro i campioni d’Inghilterra in carica.

POLTRONCINA ROSSA (P-R) – a partire da €260

POLTRONCINA ROSSA (O-S) – a partire da €230

PRIMO ROSSO CENTRALE – a partire da €160

PRIMO ROSSO – a partire da €130

PRIMO ROSSO LATERALE – a partire da €99

SECONDO ROSSO CENTRALE – a partire da €110

SECONDO ROSSO – a partire da €85

SECONDO ROSSO LATERALE – a partire da €69

TERZO ROSSO CENTRALE – a partire da €59

TERZO ROSSO – a partire da €49

TRIBUNA ARANCIO 158 – a partire da €170

POLTRONCINA ARANCIO (X) – a partire da €199

POLTRONCINA ARANCIO (159-161) – a partire da €180

POLTRONCINA ARANCIO (157-163) – a partire da €140

PRIMO ARANCIO – a partire da €125

PRIMO ARANCIO LATERALE SUD – a partire da €89

PRIMO ARANCIO LATERALE NORD – a partire da €89

SECONDO ARANCIO CENTRALE – a partire da €95

SECONDO ARANCIO – a partire da €75

SECONDO ARANCIO LATERALE – a partire da €59

PRIMO VERDE – a partire da €89

SECONDO VERDE – a partire da €50

TERZO VERDE – a partire da €39

PRIMO BLU – a partire da €85

SECONDO BLU – a partire da €50