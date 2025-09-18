Biglietti Inter-Sassuolo: prezzi e come acquistare

L’Inter torna in campo a San Siro e lo fa per sfidare il Sassuolo nella quarta giornata di Serie A. Questa partita andrà in scena domenica 21 settembre alle ore 20:45 e sarà un test importante per la squadra allenata da Cristian Chivu che ha bisogno di punti in campionato dopo due sconfitte consecutive.

Biglietti Inter-Sassuolo 21 settembre 2025: fasi di vendita

Per la sfida tra nerazzurri e neroverdi è già disponibile la vendita libera dei biglietti. I tifosi che vorranno accedere allo stadio Giuseppe Meazza potranno quindi farlo dopo aver acquistando un tagliando sul sito ufficiale dell’Inter: non sono più richiesti in questo momento né abbonamenti né altri tipi di tessere speciali.

Biglietti Inter-Sassuolo 21 settembre 2025: prezzi

Sono disponibili ancora biglietti in tutti i settori dello stadio. Nel rosso si parte da prezzi di 10 euro per il terzo anello mentre si sale poi a 39 euro per il secondo anello e infine a 59 euro per il primo anello. Si parte da un cifra di 25 euro invece per i biglietti del settore arancio nel secondo anello mentre costano 75 euro per il primo anello.

Il settore verde invece ha prezzi pari a 10, 20 e 39 (come partenze) rispettivamente per il terzo, secondo e primo anello. Infine c’è il settore blu dove ci sono ancora pochi biglietti per i tifosi nerazzurri al prezzo di almeno 19 euro per il secondo anello e infine 39 euro per il primo anello.