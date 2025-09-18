Boban svela: “Pio Esposito come Dzeko, se fa QUESTA cosa”

Al termine della vittoria dell’Inter contro l’Ajax nel debutto stagionale di Champions League, Zvonimir Boban ha commentato la prestazione dei nerazzurri su Sky Sport e ha fatti un grande complimento a Francesco Pio Esposito, centravanti classe 2005 che ha debuttato nella massima competizione europea.

Secondo l’ex centrocampista del Milan, Esposito ricorda un campione come Edin Dzeko per il suo stile di gioco: “Pio Esposito mi piace e ha delle movenze che sono simili a quelle di Dzeko, io lo conosco da quando era piccolo Dzeko e penso che sia molto più veloce di quanto possa sembrare. Quando partiva in velocità non lo prendevi più”.

Ed è proprio sotto l’aspetto di questa velocità che Boban consiglia al numero 94 dell’Inter di crescere: “Spero che Esposito migliori, ma purtroppo la velocità nel calcio non si può migliorare sempre. Con la classe e la visione di gioco che possiede questo ragazzo, può essere davvero un giocatore di alto livello”.