Bijol: “Bello l’nteresse dell’Inter. Non posso parlarne per un motivo”

Jaka Bijol è da tempo inserito nella lista dei possibili obiettivi dell’Inter per rinnovare il reparto difensivo. Il difensore sloveno dell’Udinese, che stasera affronterà proprio i nerazzurri in Coppa Italia, ha parlato di questa ipotesi di mercato nell’intervista a The Italian Football Podcast.

Queste le sue parole:

MERCATO – “L’interesse dell’Inter è sicuramente una cosa bella da sentire, ma nel calcio si sa che girano tante voci quindi finché non c’è qualcosa di concreto non c’è molto di cui parlare”.

VITTORIE – “Penso che l’Inter sia ancora la squadra più forte per lo Scudetto. Contro la Lazio hanno dimostrato ancora una volta di essere pronti quando arriveranno le grandi partite. Chi vince la Champions League? Spero che sia uno dei club italiani. Se devo sceglierne uno dico Inter”: