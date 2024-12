Cessione Arnautovic: l’Inter ha già pronto il SOSTITUTO

Non si è accesa la scintilla come sperava. Anche la seconda stagione di Marko Arnautovic da quando è tornato all’Inter ha regalato poche gioie all’attaccante, che nelle ultime settimane è finito in fondo alle gerarchie di Inzaghi. In Coppa Italia tornerà titolare, ma un suo addio a gennaio non è da escludere.

L’Inter ha un’opzione per estendere il suo contratto fino al 2026, ma l’interesse del Torino potrebbe convincere Arnautovic a concludere in anticipo la sua avventura nerazzurra. Secondo Tuttosport, in caso di partenza il suo posto sarebbe preso da Joaquin Correa, che sostituirebbe l’austriaco anche nella lista per la Champions League.

L’opinione di Passione Inter

A livello numerico, l’eventuale partenza di Arnautovic dovrebbe essere rimpiazzata con un nuovo innesto. Tuttavia, l’intenzione dell’Inter non sembra essere quella di intervenire sul mercato a gennaio a meno di grandi occasioni. In assenza di quest’ultime, però, è molto probabile che la scelta sia quella di proseguire con i giocatori a disposizione, dando più fiducia a Correa.