Inzaghi cambia idea a sorpresa: NUOVO titolare per Inter-Udinese

Mancano ormai poche ore a Inter-Udinese, ottavo di finale di Coppa Italia, che vedrà scendere in campo una formazione molto rimaneggiata e piena di novità. Inzaghi, infatti, stravolgerà l’undici titolare e si prepara a un cambio in più rispetto a quanto previsto nelle ultime ore.

Come riportato da Sky Sport, infatti, Asllani avrebbe guadagnato posizioni e sarebbe pronto a prendersi il posto di titolare in mezzo al campo, al posto di Calhanoglu. Con l’inserimento dell centrocampista albanese, le novità rispetto alla sfida contro la Lazio diventerebbero 9, per un Inter quasi del tutto rivoluzionata.