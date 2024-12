Le probabili formazioni di Inter-Udinese: DOPPIO esordio

Dopo aver interrotto i due successi consecutivi in Coppa Italia uscendo di scena lo scorso anno al primo turno contro il Bologna, l’Inter torna a disputare la competizione tanto cara a Simone Inzaghi negli ottavi di finale in programma contro l’Udinese.

La formazione nerazzurra scenderà in campo giovedì 19 dicembre a San Siro, con fischio d’inizio alle 21.00. Per quanto riguarda le possibili scelte di Inzaghi, si prevede un turnover piuttosto ampio rispetto agli undici scelti per la trasferta con la Lazio. Grande curiosità intorno a due possibili esordi: Josep Martinez tra i pali e il giovane Tomas Palacios nel terzetto di difesa.

Queste le probabili formazioni di Inter-Udinese: